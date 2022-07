Zehntausende Euro aus Wohnung gestohlen

Ein Einbrecher hat aus einer Wohnung in Pforzheim mehrere zehntausend Euro gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Demnach hebelte er am frühen Donnerstagmorgen die Wohnungstür im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf und entwendete den fünfstelligen Betrag. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Wohnungsinhaber bereits knapp eine Woche zuvor Opfer eines Diebstahls geworden war. Damals lauerte ihm ein fremder junger Mann vor seinem Wohnhaus in der Pforzheimer Oststadt auf, nachdem das Opfer mehrere tausend Euro von der Bank abgehoben hatte. Der Dieb stahl das Geld aus der Jackentasche des Opfers und entkam. Ob die beiden Taten zusammen hängen, sei nun Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.