Pläne für Israel-Park in Bad Liebenzell werden vorgestellt

Der christliche Verein Zedakah aus Bad Liebenzell informiert am Samstag die Öffentlichkeit über seine Pläne, im Ort einen Israel-Park zu bauen. Der Gemeinderat hatte zuletzt durch eine Änderung des Bebauungsplans den Weg für das Projekt frei gemacht.

Zedakah plant an seinem Bildungszentrum in Bad Liebenzell (Kreis Calw) im Ortsteil Maisenbach-Zainen einen Park, der dem historischen Israel nachempfunden ist. So soll es etwa im kleinen Maßstab den Fluss Jordan und den See Genezareth geben. Ebenso wie einen Teil des Toten Meeres, als Matschplatz für Kinder.

Nazareth, Jordan und Aktionswiese

Nazareth könnte zum Beispiel durch kleine Hütten mit einer kleinen Zimmerei nachgebildet werden, so der Leiter des Bildungszentrums, Alexander Cyris. Auf dem Gelände soll es mehrere drei bis sieben Meter hohe Hügel geben. In einem separaten Bereich ist zudem eine Aktionswiese mit Kletterwand geplant, auf der Schulkinder auch zelten könnten.

"Das gibt es so noch nicht in Deutschland."

Israel-Park in Bad Liebenzell ist Millionenprojekt

Ziel sei es, etwa 1.000 Jahre von Israels Geschichte bis zur Zeit Jesu erlebbar zu machen und dadurch auch Antisemitismus vorzubeugen, so Cyris. Der Verein schätzt, dass etwa 5.000 Besucher pro Jahr in den Israel-Park kommen könnten - von Mai bis Ende Oktober. Im Winter soll der Park geschlossen sein.

Die genauen Kosten für das Projekt stehen noch nicht fest. Es handele sich aber um ein Millionenprojekt, sagte der Leiter des Bildungszentrums dem SWR. Er rechne damit, dass der Bau in etwa vier bis fünf Jahren beginnen könnte.

Zedakah ist ein christlicher Verein aus Bad Liebenzell, der unter anderem in Israel ein Pflegeheim für Holocaust-Überlebende anbietet. Zudem bietet der Verein immer wieder Veranstaltungen zur Antisemitismus-Prävention an.

Tag der Offenen Tür bei Zedakah und Alpaka-Projekt

Der Gemeinderat von Bad Liebenzell hatte im September durch eine Änderung des Bebauungsplans den Weg für das Israel-Park-Projekt und für eine benachbarte Alpaka-Weide mit tiergestützter Therapie frei gemacht.

"Wir begrüßen beide Vorhaben. Dadurch wird die Attraktivität der Region gesteigert."

Bürger können sich am Samstag ab 14 Uhr im Bildungszentrum von Zedakah in Maisenbach-Zainen im Rahmen einer Ortschaftsratssitzung und im Anschluss einem Tag der Offenen Tür über beide Projekte informieren.