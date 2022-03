Zavelsteiner Krokusblüte beginnt

Atmo Vögel und Bienen

Noch sind viele Krokusse auf den weiten Wiesenflächen rund um Zavelstein im Winterschlaf – doch an etlichen geschützten Stellen, wie etwa hier unter Streuobstbäumen, lockt die lila Farbenpracht schon zahlreiche Bienen an.

Und die ersten Besucher. Auf einem Spaziergang durch das Naturschutzgebiet Zavelsteiner Krokuswiesen genießen sie die beschauliche Stille, bevor in den nächsten Tagen der große Ansturm kommt:

Jedes Jahr auf’s Neue auf die Blüte gespannt ist Karl-Eugen Schroth. Der ehemalige Gemeinderat und Fortwissenschaftler betreut die Krokuswiesen ehrenamtlich und setzt sich für deren Schutz ein:

So wie schon seit 200 Jahren, als sich die ersten Krokusse in Zavelstein angesiedelt haben, weiß der Naturschützer.

Die Pflanzen wühlten sich auf den Wiesen von Zavelstein. so wohl, dass sie sich prächtig vermehrten, auch begünstigt durch die damalige Art der Bewirtschaftung:

O-Ton: ….zu gefallen.

Infolge intensiver Landwirtschaft ging die Zahl der Blüten in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zurück. Gemeinsam mit den Wiesenpächtern entwickelte Schroth deshalb vor 12 Jahren ein Schutzkonzept:

Das Konzept ging auf. Innehrlab von 12 Jahren hat sich die Hal der Krokusse fast verdoppelt – eineinhalb Millionen Blüten zahlte man zuletzt. Einige hundert davon zieren auch den Garten von Klaus Pichler. Die ersten habe er in den 90er Jahren eingepflanzt, erzählt er:

O-Ton:…schöne Wiese.

