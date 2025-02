Zahlreiche Wahlplakate in Karlsruhe abgerissen

In Karlsruhe sind in der Nacht auf Sonntag über 35 Wahlplakate verschiedener Parteien zur Bundestagswahl abgerissen worden. Die Polizei ermittelt gegen vier Verdächtige.

Die Polizei hat in Karlsruhe in der Nacht auf Sonntag zweimal ausrücken müssen, weil in der Innenstadt dutzende Wahlplakate verschiedener Parteien abgerissen wurden. An beiden Fällen waren wohl je zwei Personen beteiligt, so eine Polizeisprecherin. Vermutlich gebe es keinen Zusammenhang.

Ermittlungen gegen vier Verdächtige

Nach Mitternacht sollen im Bereich des Adenauerrings zwischen 15 und 30 Plakate heruntergerissen worden sein. Wie viele genau konnte in der Nacht noch nicht festgestellt werden. Ein paar Stunden später seien in der Kaiserstraße 22 Plakate abgerissen worden, so die Sprecherin weiter.

In beiden Fällen stellte die Polizei vor Ort jeweils zwei Verdächtige. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei geht derzeit nicht von einem politischen Hintergrund aus.