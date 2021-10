Zahlreiche Verstöße bei Baustellenkontrollen in Baden und der Pfalz

per Mail teilen

Bei einer Baustellen-Kontrolloffensive der Hauptzollämter Karlsruhe und Lörrach in badischen und pfälzischen Neubaugebieten wurden viele Verstöße festgestellt. 23 Arbeiter waren illegal auf Baustellen beschäftigt. Dabei handelte es sich nach Angaben des Hauptzollamts Karlsruhe vor allem um Arbeiter aus Serbien und der Ukraine, die über keinen oder nur über einen befristeteten Aufenthaltstitel verfügten und in Deutschland nicht arbeiten durften. Sie müssen jetzt ausreisen und gegen die Arbeitgeber wird gesondert ermittelt. Mehr als 200 Zöllner kontrollierten in badischen und pfälzischen Neubaugebieten 76 Baustellen. Im Fokus der Kontroll-Offensive des Zolls stand auch die Einhaltung der Mindestlohnregelungen. 34 Verstöße dagegen wurden festgestellt. Außerdem fanden die Beamten 29 Hinweise auf Schwarzarbeit. Kontrolliert wurden 628 Arbeitnehmer.