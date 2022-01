An der Schwarzwaldhochstraße B500 musste die Polizei am Dreikönigstag wegen mehrerer Verkehrsverstöße einschreiten. Im Bereich des Mummelsees hätten viele Menschen die Parkverbote nicht beachtet. Dadurch sei es auch zu erheblichen Behinderungen für die Linienbusse gekommen, so die Polizei. 50 Personen erwarte nun ein Bußgeld. An Wochenenden und Feiertagen melden die Behörden immer wieder chaotische Zustände durch Ausflügler auf den Straßen und Parkplätzen an der Schwarzwaldhochstraße.