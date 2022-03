per Mail teilen

25 Fahrverbote und mehr als 2.200 Geschwindigkeitsüberschreitungen, das ist das Ergebnis einer Polizeikontrolle auf der A8 bei Niefern-Öschelbronn. Die Polizei führte dort in den vergangenen Tagen im Baustellenbereich Geschwindigkeitskontrollen durch. Ein Autofahrer überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h gleich um mehr als das Doppelte. Auch mehrere Lkw fuhren deutlich zu schnell. Die Polizei will die Kontrollen auf der A8 in Zukunft fortsetzen.