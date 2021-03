Trotz der Corona-Pandemie bleibt die Zahl der Pendler in Karlsruhe nach Angaben der IG Bau auf einem Rekordniveau. Wie die Gewerkschaft mit Verweis auf Zahlen der Arbeitsagentur mitteilte, kamen im vergangenen Jahr rund 103.000 Menschen zum Arbeiten von außerhalb in die Stadt, in etwa so viele wie im Vorjahr. Die IG Bau fordert daher, mehr bezahlbaren Wohnraum in Karlsruhe zu schaffen.