Zahl der Corona-Infizierten an Schulen steigt weiter

In Schulen und Kitas in Karlsruhe hat die Zahl der Corona-Infizierten weiter zugenommen, allerdings nicht mehr so stark wie in der Woche zuvor. Der Leiter des Karlsruher Schulamts, Joachim Frisch, sprach auf der wöchentlichen Pressekonferenz zur Corona-Lage von einem Anstieg im Vergleich zur Vorwoche von 19 Prozent – 640 Schülerinnen und Schüler sind aktuell infiziert. Von den Karlsruher Kitas sind 25 von Corona betroffen – 113 Kinder derzeit infiziert. Dennoch läuft es laut Schulamtsleiter Frisch einigermaßen rund an den Schulen, auch wenn die Belastung immer noch hoch sei. Die Schulen begrüßten die neuen Regelungen, nach denen nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden.