Wundenlecken bei der CDU rund um Karlsruhe, Pforzheim und Rastatt

Die Siege fühlen sich an wie Niederlagen. Bei den wieder- oder neugewählten Direktkandidaten der CDU in der Region Karlsruhe, Pforzheim und Rastatt ist die Stimmung alles andere als gut.

Außer in Karlsruhe-Stadt schicken alle Wahlkreise in der Region wieder einen Christdemokraten in den Bundestag nach Berlin. Die Tradition ist also gewahrt. Aber es sind die historisch schlechtesten Zahlen. Deshalb ist die Feierlaune bei den Unionskandidaten von Bruchsal bis Rastatt auch nur gedämpft.

Deutliche Kritik an der Bundes-CDU

Man werde dieses besonders schlechte Ergebnis aufarbeiten müssen, sagt einer der knapp Wiedergewählten frustriert. Die CDU gehöre da nicht hin, das könne nicht zufriedenstellen, betont ein anderer.

"Tatsache ist, dass Rot-Rot-Grün verhindert wurde. Das ist schon mal ein großer Erfolg."

In Karlsruhe gab es einen historischen Schnitt. Nach 19 Jahren im Bundestag hat der CDU-Abgeordnete Ingo Wellenreuther das Direktmandat an die 26-jährige Grüne Zoe Mayer verloren. Wellenreuther macht die Bundespolitik für sein schlechtes Abschneiden verantwortlich. Das Ergebnis sei für ihn nicht überraschend, so Wellenreuther. Das Bundesergebnis der Union sei einfach zu schlecht.

"Wenn man so viele Fehler macht, wie die Union sie gemacht hat, dann braucht man sich nicht wundern."

Trotz deutlicher Verluste konnte sich auch der CDU-Mann im Wahlkreis Rastatt, Kai Whittaker, das Ticket nach Berlin sichern. Und dorthin schiebt auch er den schwarzen Peter.

"Ich glaube auch, dass das Angebot aller Spitzenkandidaten von allen Parteien nicht so überzeugend war. All das muss uns zu denken geben."

Newcomer aus Bad Wildbad freut sich auf Berlin

Über den Einzug in den Bundestag freut sich ein Newcomer im Wahlkreis Calw-Freudenstadt ganz besonders. Dort hat Klaus Mack das Direktmandat des langjährigen CDU-Platzhirsches Hans-Joachim Fuchtel geerbt. Ein persönlicher Erfolg für den Wildbader Rathauschef, der für ihn das schlechte Abschneiden seiner Partei überstrahlt.