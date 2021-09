Das WTA-Tennisturnier in Karlsruhe-Rüppurr ist zu Ende gegangen. Im Finale am Sonntag besiegte die Ägypterin Mayar Sherif die Italienerin Martina Trevisan in zwei Sätzen. Die Karlsruher Lokalmatadorin Sina Herrmann war in der ersten Runde gegen Sherif ausgeschieden.