WTA Turnier startet in Rüppurr

Am Dienstag startet das WTA Tennisturnier in Karlsruhe auf der Anlage des TC Rüppurr. Mit dotierten 125.000 Dollar ist es das drittgrößte Damenturnier in Deutschland. Zum dritten Mal findet das Turnier auf dem Tennisplatz am Märchenring statt. Prominente Teilnehmerinnen sind unter anderem Laura Siegemund und Tatjana Maria. Siegemund gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Spielerinnen. Für sie ist es ein Heimspiel: 12 Jahre lang hat sie für den TC Rüppurr in der Bundesliga gespielt. Tatjana Maria konnte das WTA Turnier in Bogota bereits für sich gewinnen. Das Finale soll am Sonntag stattfinden.