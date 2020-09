Vor der Südküste Norwegens ist das lange verschollene Wrack des kleinen Kreuzers "Karlsruhe" entdeckt worden. Das deutsche Kriegsschiff war 1940 nach einem britischen Torpedotreffer gesunken. Das gut 170 Meter lange Schiffswrack wurde per Zufall bei der Inspektion von Stromkabeln auf dem Meeresgrund geortet. Mit einem ferngesteuerten Unterwasserfahrzeug wurde das Wrack in 500 Meter Tiefe inzwischen untersucht. Die "Karlsruhe“ hatte am Angriff Nazi-Deutschlands auf Norwegen teilgenommen und war vom Torpedo eines britischen U-Boots getroffen worden. Mit ihr gingen 13 Mann der Besatzung unter. An eine Bergung wird nicht gedacht. Sie ist laut norwegischen Archäologen zu aufwändig und teuer.