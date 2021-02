Nach über sieben Jahren an der Spitze des Nationalparks Schwarzwald will Wolfgang Schlund Ende März seinen Posten abgeben. Der 59 Jahre alte Biologe Schlund hatte den Park gemeinsam mit dem Forstwissenschaftler Thomas Waldenspuhl seit Januar 2014 geleitet. Zuvor war Wolfgang Schlund bereits 17 Jahre lang Geschäftsführer des Naturschutzzentrums auf dem Ruhestein, sozusagen dem kleinen Vorgänger des großen Nationalparks. Nicht zuletzt Schlund und seiner intensiven Vorarbeit ist es zu verdanken, dass der Nationalpark, das "Grüne Prestigeprojekt" in Baden Württemberg, nach langjährigen Diskussionen überhaupt umgesetzt werden konnte. Schlund zieht sich nach eigenen Angaben ins Private zurück. Gemeinsam mit seinem Sohn will der passionierte Segler einen größeren Segeltörn auf der Ostsee machen, um damit einen weiteren Lebenstraum, nach dem Nationalpark, umzusetzen.