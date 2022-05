Damwild von Wolf gerissen

Ein am 11. März in der Gemeinde Forst (Landkreis Karlsruhe) aufgefundenes totes Damwild wurde von einem Wolf gerissen. Das hat die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg mitgeteilt. Die genetischen Untersuchungen hätten einen Wolf festgestellt, es handele sich jedoch nicht um einen der bekannten Wölfe im Schwarzwald. In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach Meldungen von Wolfssichtungen im Landkreis Karlsruhe gegeben. Fotos und Videos reichten jedoch nicht für eine offizielle Bestätigung.