Hinweise auf Wolf im Landkreis Karlsruhe

Das Landratsamt vermutet, dass sich im Kreis Karlsruhe ein Wolf herumtreibt. In den vergangenen Tagen habe es zwei gerissene Tiere gegeben, ein Schaf und einen Damhirsch.

Bestätigt ist noch nicht, dass es sich bei den zwei getöteten Tieren um Opfer eines Wolfes handelt. Aktuell werden dazu noch DNA- Spuren untersucht. Die Bissspuren seien jedoch auffällig, so das Landratsamt Karlsruhe.

Womöglich einsamer Jungwolf

Auch Sichtungen in Stutensee, Hambrücken und Eggenstein-Leopoldshafen geben Hinweise auf den für die Risse möglicherweise verantwortlichen Wolf. Laut dem Wildtierbeauftragten im Landratsamt, Daniel Reinhard, handelt es sich häufig um vom Rudel verstoßene Jungwölfe auf der Suche nach einer Partnerin und einem neuen Revier.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Für die Menschen in der Region Karlsruhe stelle das Tier grundsätzlich keine Bedrohung da - vorausgesetzt, man komme ihm nicht zu nah. Hunde sollten in jedem Fall an der Leine gehalten werden, rät der Wildtierbeauftragte des Landkreises.

Landratsamt sammelt Hinweise auf Wolf

Wer Hinweise auf den Wolf im Landkreis Karlsruhe hat, wie etwa Foto- und Videoaufnahmen, kann sie an die Forstliche Versuchsanstalt Freiburg (info@wildtiermonitoring.de) oder auch an das Karlsruher Landratsamt schicken - unter kreisjagdamt@landratsamt-karlsruhe.de. Seit 2015 werden in Baden- Württemberg regelmäßig Wölfe gesichtet. Aktuell sind drei Tiere im Land nachweislich sesshaft.