Auf der A5 bei Bruchsal hat die Polizei am Mittwoch verstärkt Wohnwagen und Wohnmobile auf ihrem Weg in den Urlaub kontrolliert. Im Vordergrund der Aktion stand die Prävention.

Etwa 40 Fahrzeuge wurden auf Höhe der Autobahnraststätte Bruchsal aus dem Verkehr gezogen. Die Wohnwagen und Wohnmobile wurden gewogen und auf technische Mängel untersucht. Größere Beanstandungen waren laut Polizei nicht dabei. Bis zu einer Gewichtsüberschreitung von 20 Prozent des zulässigen Gesamtgewichts beließen es die Beamten bei einer mündlichen Ermahnung.

Polizei kontrolliert einen Wohnwagen SWR

Die Kontrollaktion in der ersten Sommerferienwoche in Baden-Württemberg soll vor allem der Prävention und Information dienen. Für die Fahrer der Fahrzeuge gab es Flyer mit Tipps für die sichere Fahrt in den Urlaub. So rät die Polizei unter anderem dazu, die Gewichte im Fahrzeug gut zu verteilen und bewegliche Gegenstände gut zu sichern.