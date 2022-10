Schwerverletzter bei Wohnungsbrand in Karlsruhe

Beim Bürgerentscheid in Maulbronn haben sich am Sonntag 84 Prozent der Beteiligten gegen eine Deponie im Steinbruch Lauster am Ortsrand ausgesprochen. Die Bürgerinitative "Folgenutzung Steinbruch Lauster" will im nächsten Schritt mit den Veranwortlichen der Stadt Maulbronn Gespräche führen. mehr...