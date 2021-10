Wohnungen auf Garagen sollen in Karlsruhe Wohnraum schaffen

In einem Pilotprojekt sollen in Karlsruhe Wohnungen auf Garagen gebaut werden. Das soll das Wohnungsproblem in der Stadt entspannen, so die städtische Wohnungsbaugesellschaft.

Für die Volkswohnung ist das, was da im Karlsruher Stadtteil Rintheim entstehen soll, ein "Leuchtturmprojekt". Noch leuchtet hier nicht viel. Lange, eher schmucklose Garagenzeilen, liegen wie grau-weiße, flache Betonklötze vor Mehrfamilienhäusern. Doch die Wohnbaugenossenschaft sieht mehr in den Garagen – oder besser gesagt auf ihnen. Projekt könnte den Wohnungsmarkt entspannen Sie sollen aufgestockt werden, mit zwölf ein- und zwei-Zimmer-Wohnungen, erläutert der Geschäftsführer der Volkswohnung, Stefan Storz. Ein Potential, dass auch einmal zu einer Entspannung auf dem umkämpften Wohnungsmarkt in Karlsruhe beitragen könnte. Die Appartements werden als leichte Holz-Module vorgefertigt, und dann auf die Garagen gesetzt. Wohnraum einfach und platzsparend geschaffen, werben die Macher. Studierende und Alleinerziehende als neue Zielgruppe sollen in dem Quartier auch für eine soziale Durchmischung sorgen. Die Wohnungen umfassen 30 bis 45 Quadratmeter, sagt der Technische Leiter der Volkswohnung Mario Rösner. Theoretisch sind weitere Garagen-Wohnungen in Karlsruhe vorstellbar – überall wo es das Baurecht zulässt – und wo tragfähige Garagen vorhanden sind, so wie in Rintheim. Land fördert Pilotprojekt mit 700.00 Euro Natürlich werden Garagen allein das Platzproblem in den Städten nicht lösen. Trotzdem hätten auch bereits andere Baugenossenschaften Interesse an der Idee der Karlsruher gezeigt. Das Land fördert das Pilotprojekt mit 700.000 Euro. Voraussichtlich Ende kommenden Jahres sollen die Wohnungen auf den Garagen dann bezugsfertig sein.