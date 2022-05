Die Stadt Karlsruhe vermittelt seit gut 20 Jahren leerstehende Wohnungen privater Eigentümer an Obdachlose. Am Dienstag ist die 1.000 Wohnung in Durlach belegt worden. Das Konzept ist einfach: Die Stadt sucht leerstehende Wohnungen von privaten Eigentümern und vermittelt diese an Obdachlose und Geringverdiener. Dafür bekommen die Wohnungseigentümer für zehn Jahre eine Mietausfallgarantie. Rund 3.000 Menschen hätten so über die Jahre hinweg eine dauerhafte Bleibe gefunden, so Karlsruhes Sozialbürgermeister Martin Lenz. Das Ziel sei es, die Obdachlosenzahl so gering wie möglich zu halten und den Menschen mit einer Wohnung eine Perspektive zu bieten. Karlsruhe sei mit dem Projekt Vorreiter in Deutschland, so Lenz.