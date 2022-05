per Mail teilen

Beim Brand eines Wohnhauses ist am Samstag in Neulingen im Enzkreis ein Sachschaden von rund 200.000 Euro entstanden. Das Gebäude wurde total zerstört. Es gab nach Angaben der Polizei keine Verletzen. Das Feuer war am Mittag im Dachstuhl des älteren Einfamilienhauses im Ortsteil Göbrichen ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand im Gebäude. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser verhindern. Die Brandursache ist noch unklar.