per Mail teilen

In Eggenstein-Leopoldshafen kam es am Montagmittag zu einem Wohnhausbrand. Das Feuer war laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache in einem Carport ausgebrochen. Von dort griffen die Flammen auf das Wohnhaus über. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, allerdings mussten umliegende Anwohner wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten.