Wegen einer Sturmwarnung, Warnstufe Rot, fallen am Donnerstag die Wochen- märkte in Karlsruhe aus. Betroffen davon sind der Blumenmarkt auf dem Marktplatz, der Markt auf dem Gutenbergplatz, sowie die Märkte auf dem Kronenplatz und in Durlach. Die Absage erfolgt wegen der möglichen Gefährdung der Händlerinnen und Händler, sowie der Marktbesucherinnen und Besucher.