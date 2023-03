In Karlsruhe starten am Montag die Internationalen Wochen gegen Rassismus. In den nächsten zwei Wochen gibt es knapp 80 Veranstaltungen von Filmabenden bis hin zu Workshops.

Vom 20. März bis zum 2. April sind die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Der Kampf gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus sei ein ausgesprochenes Ziel der Stadt Karlsruhe und da gehörten die Aktionswochen mittlerweile fest dazu, sagt Mitorganisatorin Marion Schuchardt. Das diesjährige Programm ist vielfältig.

Ein buntes Programm

Filmeabende, (Impro-)Theater, ein Kochabend, verschiedene Workshops und Podiumsdikussionen bieten die Wochen gegen Rassismus in Karlsruhe. Bei allen Veranstaltungen ist das Ziel, miteinander ins Gespräch zu kommen, zu verbinden und sich klar gegen Rassismus zu positionieren. Am 21. März, dem eigentlichen Tag gegen Rassismus, gibt es auch eine zentrale Veranstaltung von der Stadt Karlsruhe selbst.

Veranstaltungen für Personen mit Migrationshintergrund

Jeweils am 23. und 30. März leitet die Lyrikerin und Autorin Sara Ehsan den Workshop "Writing without borders" (zu Deutsch: Schreiben ohne Grenzen). Dieser richtet sich speziell an Personen mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der Umgang mit der Sprache. Mit Hilfe von Übersetzungsgeräten sollen gemeinsam Gedichte und kurze Texte geschrieben werden, in denen auch die Erinnerungen und Erfahrungen durch die Migration einfließen sollen.

Autorin Sara Ehsan leitet den Workshop "Writing without borders" Chris Frühe

Tanzveranstaltung im P8 in Karlsruhe

Bei "Tune More Love", am 25. März im P8 in Karlsruhe, soll zu Musik aus allerlei Kulturen getanzt werden. Die Musik reicht nach Angaben der Veranstalter von orientalischer Folkmusik bis zu südamerikanischem Elektro.

Aktionen für Jugendliche

Dieses Jahr seien auch viele Schülerinnen und Schüler bei den Wochen gegen Rassismus am Start, erzählt Schuchardt. Am 29. März wird es ab 10:30 Uhr eine Kundgebung der "Schulen ohne Rassismus - Schulen mit Courage" auf dem Karlsruher Marktplatz geben.

Mit der Podiumsdiskussion "Jetzt rede ich" werden die Schülerinnen und Schüler am 25. März sogar selbst als Organisatoren tätig. Jugendliche mit Rassismuserfahrungen erzählen und diskutieren, wie andere Menschen ihnen helfen können. Auch Erwachsene sind bei der Veranstaltung willkommen.

Karlsruher Schüler protestieren gegen Rassismus SWR

Mehr Veranstaltungen in Bruchsal

Weitere Veranstaltungen sind auf der Website der Internationalen Wochen gegen Rassismus Karlsruhe zu finden. Auch in Bruchsal gibt es Veranstaltungen zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Unter anderem wird am 25. März Straßenmusik gegen Rassismus am Otto-Oppenheimer-Platz zu hören sein. Weitere Veranstaltungen in Bruchsal gibt es hier.