Internationale Wochen gegen Rassismus starten

In Karlsruhe starten am Montag wieder die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Unter dem Motto "Haltung zeigen!" finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Sie sollen Themen wie Alltagsrassismus oder rassistische Sprache in den Fokus rücken. Das Programm in Karlsruhe ist eine Mischung aus Online-Vorträgen und Veranstaltungen in Präsenz. Angeboten werden neben klassischen Vorträgen unter anderem ein Koch-Event mit syrischer Küche, Workshops, Konzerte oder auch ein muslimisches Freitagsgebet, welches den Austausch mit Muslimen ermöglichen soll. Außerdem ist für den 19. März eine Kundgebung auf dem Karlsruher Marktplatz geplant, um gemeinsam gegen Rassismus in der Gesellschaft zu demonstrieren. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus dauern vom 14. bis zum 27. März.