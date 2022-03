Woche der Brüderlichkeit startet in der Region

Am Sonntag wird auch in der Region die 70. Woche der Brüderlichkeit eröffnet. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto "Fair Play - Jeder Mensch zählt". Die Veranstaltungen werden vom Angriffskrieg Putins auf die Ukraine überschattet. Daher gilt Pforzheims Solidarität den Menschen in der Ukraine, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Kulturbürgermeisterin Sibylle Schüssler eröffnet die Woche am Sonntagabend um 18 Uhr digital im Internet. In Karlsruhe findet die Eröffnungsfeier um 19 Uhr im Rathaus statt. Die Festansprache hält Generalbundesanwalt Peter Frank. Bis zum 13. März gibt es in Pforzheim und Karlsruhe zahlreiche Veranstaltungen wie Vorträge, Filme oder Lesungen. Die ursprünglich für die christlich-jüdische Zusammenarbeit konzipierte Veranstaltung hat sich zu einer Begegnung von Kulturen und Religionen erweitert.