Wo sind die Bienen und Insekten geblieben?

Kennen Sie die schönste Ecke von Karlsruhe? OK das ist Geschmackssache - aber eine der schönsten Ecke ist das Hinterland von Grötzingen- quasi die ersten Kraichgau Hügel. Es ist auf jeden Fall eine der wilderen Ecken und jetzt in Frühling ein Traum, mit blühenen Büschen und Blumenwiesen an sonnenbeschienen Hängen mit Blick über die Stadt. Hier war heute SWR Reporter Heiner Kunold unterwegs zusammen mit dem Insektenforscher Robert Trusch vom Karlsruher Naturkundemuseum. Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage: wo sind dieses Frühjahr eigentlich all die Bienen und Insekten geblieben.