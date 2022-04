Wissenschaftliche Untersuchung zu Corona-Ausbruch bei Müller-Fleisch

Der Corona-Ausbruch bei Müller-Fleisch in Birkenfeld vor zwei Jahren geht vor allem auf die feuchte und kalte Arbeitsumgebung zurück. Das ist das Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung. In einer feuchten Umgebung und bei Temperaturen zwischen vier und sieben Grad halte sich das Virus besonders lange, teilten die Verfasser der Studie mit. So kam es vor ziemlich genau zwei Jahren zum massenhaften Corona-Ausbruch bei Müller-Fleisch mit über 400 Infizierten. Vermutungen, es gebe einen Zusammenhang mit beengten Wohnverhältnissen der überwiegend aus Osteuropa stammenden Leiharbeiter, habe die Untersuchung nicht bestätigt, heißt es. Der Ausbruch in Birkenfeld und in anderen Fleischwerken hatte bundesweit zu Diskussionen über die Arbeitsbedingungen in der Branche geführt. Müller-Fleisch hat nach dem Vorfall gemeinsam mit dem Landratsamt des Enzkreises ein umfangreiches Hygienekonzept umgesetzt.