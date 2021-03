Die Wirtschaft in der Region hat bislang gute Erfahrungen mit der Ausbildung von Flüchtlingen gemacht. Die Handwerkskammer Karlsruhe und die IHK Nordschwarzwald bieten dafür besondere Angebote. Allein in Handwerksberufen haben im vergangenen Jahr rund 180 Flüchtlinge eine Ausbildung im Bezirk der Handwerkskammer Karlsruhe begonnen. Das Handwerk sei in dem Bereich gut aufgestellt, weil schon frühzeitig entsprechende Strukturen geschaffen wurden. Die IHK Nordschwarzwald in Pforzheim betreut rund 150 Auszubildende unter anderem aus Afghanistan, Irak und Syrien, die IHK Karlsruhe rund 230. Die allermeisten würden die Ausbildung auch abschließen, so die IHK Nordschwarzwald. Trotz Pandemie sei die Integration von Flüchtlingen in der Wirtschaft ein wichtiges Thema. Am Dienstag kommt in Berlin der Integrationsgipfel zusammen, bei dem es unter anderem um die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt geht.