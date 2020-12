Mit Erleichterung hat die Wirtschaft im Nordschwarzwald auf die in letzter Minute erzielte Brexit-Einigung mit Großbritannien reagiert. Die Industrie- und Handelskammer erhofft sich von dem Freihandelsabkommen einen fairen Wettbewerb.

Das Abkommen lässt hoffen, dass sich der bürokratische Aufwand vor allem bei der Zollabfertigung in Grenzen hält, teilte IHK-Präsidentin Claudia Gläser mit.

Zulieferbetriebe aus der Region hoffen

Die Unternehmen im Nordschwarzwald hätten großes Interesse an engen wirtschaftlichen Verbindungen mit Großbritannien. Insbesondere mit Blick auf die vom Königreich angekündigte Wende zur Elektromobilität. Darin stecke großes Potenzial für viele Zulieferbetriebe in der Region aus den Bereichen Maschinenbau oder aus der Automotive-Branche. Dennoch: Viele Betriebe seien weiterhin verunsichert, so Gläser. Ihnen bietet die IHK Beratung an – sowohl auf ihrer Internetseite, als auch individuell.