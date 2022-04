Wird Baden beim Landesjubiläum benachteiligt?

Ein offener Brief von acht grünen, badischen Abgeordneten an Landtagspräsidentin Muherem Aras sorgt in der Landespolitik für Aufsehen. Die Abgeordneten greifen in dem Brief eine Kritik der Landesvereinigung Baden in Europa auf, die bemängelt, dass der badische Landesteil bei einer Veranstaltung zum 70-jährigen Jubiläum von Baden-Württemberg nicht ausreichend repräsentiert sei. Unterzeichnet ist der Brief neben anderen von Barbara Saebel aus Ettlingen, Hans-Peter Behrens aus Baden-Baden und von der Brettener Grünen Abgeordneten Andrea Schwarz. Gegenüber dem SWR stellt Schwarz klar, es habe sich lediglich um eine Anfrage gehandelt. Die Kritik der Landesvereinigung sei aber mit der Antwort der Landtagspräsidentin ausgeräumt. Aras hatte ihren Abgeordnetenkollegen geschrieben, es handle sich bei der kritisierten Veranstaltung Ende April nicht um eine Veranstaltung im Rahmen des Landesjubiläums. Bei der eigentlichen Feier am 4. Mai sei der badische Landesteil natürlich eingeladen.