Einige Zentimeter Neuschnee sind in den letzten Tagen an der Schwarzwaldhochstraße gefallen. Wintersport ist in BW teilweise möglich. Einige Skilifte haben trotzdem schon geöffnet.

Auf dem Kniebis finden Langläufer eine präparierte Nachtloipe. Sonst heißt es zum Beispiel in Herrenwies "geringe Schneehöhe, Loipen noch geschlossen", die Saison wird dort trotzdem am Wochenende eröffnet, unter anderem mit Wintergrillen und Skiverkauf. Grundsätzlich brauchen Langläufer im Nordschwarzwald noch etwas Geduld, bis weitere Loipen gespurt sein werden.

Am Mehliskopf sind die Schneekanonen bereits seit einigen Tagen im Einsatz. SWR Teo Jägersberg

Beschneiungsanlagen laufen auf Hochtouren

Sli Alpin ist momentan vor allem auf den Pisten möglich, bei denen mit Kunstschnee nachgeholfen wird, unter anderem am Mehliskopf, in Unterstmatt oder am Seibelseckle an der Schwarzwaldhochstraße. Am Samstag soll der Skibetrieb unter anderem in Kaltenbronn und Hundseck starten.

Die Polizei wird am Wochenende entlang der Schwarzwaldhochstraße Streife fahren und punktuell auf die Verkehrssituation reagieren. Zugangssperren sind nicht geplant, es sei denn die aktuelle Situation erfordert es.

15 Zentimeter Neuschnee sind in Schömberg ausreichend

Der Eulenloch-Lift bei Schömberg (Kreis Calw) ist bereits mit mindestens 15 Zentimeter Neuschnee zufrieden: Weil die Piste auf einem Grashang mit wenig Steinen und Felsen liegt, reicht diese Menge bereits aus, um das Gelände für Skifans zu öffnen. Derzeit ist noch kein Liftbetrieb möglich.

Auf der Schwäbischen Alb startet die Wintersportarena Holzelfingen am Freitagnachmittag in die Saison - zumindest über das Wochenende. Laut Betreiber sind die Bedingungen zwar nicht top, aber die wirtschaftliche Situation ist so angespannt, dass sie jeden Tag brauchen können.

Auf der Alb rund um Sonnenbühl im Kreis Reutlingen liegen zwar rund zehn Zentimeter Neuschnee, das reicht allerdings nicht, um die Loipen zu spuren. Laut Gemeinde sind einzelne, manuelle Spuren vorhanden.

Der große Start der Skisaison am Feldberg im Hochschwarzwald verzögert sich wetterbedingt erneut. Wie die Feldbergbahnen am Donnerstagabend mitteilten, werden an diesem Freitag nicht wie angekündigt mehrere Lifte am Seebuck-Gipfel in Betrieb gehen. Stattdessen soll nur ein Tellerlift starten, der vor allem von Kindern genutzt wird. Grund seien hohe Temperaturen am Berg und anhaltender Regen seit Mittwochabend, hieß es.

Auf der Ostalb und der Ulmer Alb sind die Schneebedingungen noch eher durchwachsen. Ein Liftbetreiber wagt am Wochenende den Start in die Saison - vorübergehend. In Beiningen öffnet am Freitagnachmittag der einzige Lift. Am Wochenende soll er ab 10 Uhr geöffnet sein und abends sogar mit Flutlicht. Alle anderen Betreiber sagen, dass die aktuelle Schneehöhe von 8-10 Zentimeter nicht für das Präparieren der Pisten ausreiche. Nach Auskunft mehrerer Liftbetreiber könne man noch nicht vorhersehen, wie es in den kommenden Wochen weitergehe, zumal für nächste Woche erstmal Tauwetter angesagt sei.

In Isny im Allgäu öffnet am Samstagvormittag um 9:30 Uhr der Felderhalde-Lift in der Max-Wild-Arena. Laut den Betreibern gibt es ausreichend Kunstschnee, der jetzt fallende Naturschnee komme obendrauf. Anders sieht es bei den übrigen Liften und Loipen im württembergischen Allgäu aus. Etwa beim Skilift Berger Höhe in Wangen, dem Skilift in Karsee, auf den Loipen rund um Leutkirch und selbst in Oberstaufen im bayerischen Allgäu liege auf den Hängen und Loipen zu wenig Schnee, so die Tourist-Info. Das gilt auch abseits des Allgäus, etwa im Skilanglaufgebiet Atzenberger Höhe bei Bad Schussenried.

Besser sieht es in der Region Oberstdorf/Kleinwalsertal aus: dort seien 39 Pisten und 25 Skiliftanlagen geöffnet, etwa die Nebel- und Fellhornbahn, so die Betreiber. Kunstschnee und die Höhenlage machen's möglich.