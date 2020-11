per Mail teilen

Der Winterdienst der Stadt Karlsruhe sieht sich gut auf die bevorstehende Wintersaison vorbereitet. Mit neuen Fahrzeugen soll vor allem der Umweltschutz verbessert werden.

Insgesamt 6.500 Tonnen Streusalz stehen dem Karlsruher Winterdienst in mehreren Lagern zur Verfügung. Weitere Reserven stehen auf Abruf bereit. Gebraucht wird davon vermutlich aber nur ein Bruchteil, auch weil der Winterdienst immer sparsamer arbeitet.

Neue Kombifahrzeuge verteilen neben dem herkömmlichen Salz beispielsweise auch eine flüssige Salzlösung. Damit kann der Salzverbrauch laut Karlsruher Winterdienst um bis zu 70 Prozent reduziert werden. Zusammen mit dem präventiven Ausrücken der Streufahrzeuge lasse sich so deutlich sparsamer und umweltschonender arbeiten.

Nur 400 Tonnen Salz im vergangenen Winter

Der Karlsruher Winterdienst rückt inzwischen aus, bevor es Glatteis gibt. Erwartet wird ein kälterer Winter als im vergangenen Jahr. In der Saison2019/2020 musste der Karlsruher Winterdienst gerade einmal 400 Tonnen Salz einsetzen. Die Lagerkapazitäten sind 15 Mal größer.

Bürger müssen auch mithelfen

Die Stadt weist aber auch darauf hin, dass zu einem funktionierenden Winterdienst die Eigeninitiative der Bürger in Karlsruhe gehört. Gehwege räumen sei Bürgerpflicht und nicht in erster Linie Aufgabe des städtischen Winterdienstes. Die Kosten für den Winterdienst liegen je nach Kälte zwischen 500.000 Euro im vergangenen Jahr und fünf Millionen Euro im Winter 2010/2011. In Karlsruhe sind im Winter bis zu 200 Räum- und Streufahrzeuge im Einsatz.