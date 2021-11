6.500 Tonnen Salz in den Winterlagern der Stadt Karlsruhe

Die Frühschicht beginnt für Schneepflugfahrer Peter Hoffmann um 3 Uhr in der Nacht. Er und seine Kollegen vom Winterdienst sorgen dafür, dass die Straßen für den ÖPNV und die Pendler am Morgen frei sind. So viel Schnee wie zur Zeit hatte er schon lange nicht mehr. Und weil so viele Leute mit ihren Autos wegen Homeoffice zu Hause bleiben, sind die Ortsdurchfahrten oft heillos zugeparkt und er kommt mit seinem Räumgerät nur schwer durch. Dazu kommen kurvige Strecken und genervte Autofahrer. Kein leichter Job! mehr...