Winterliches Wetter: Windsurfen gegen Corona-Frust bei Karlsruhe

Der Epplesee in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) ist ein Paradies für Windsurfer. Das nasskalte Wetter nutzen viele, um dem Corona-Alltag zu entfliehen.

Neoprenanzug an, rauf aufs Surfbrett, den Corona-Alltag hinter sich lassen: Am Epplesee in Rheinstetten bei Karlsruhe tummeln sich bei guten Windbedingungen viele Surfer. Auch bei eisiger Kälte gleiten sie mit ihren Brettern übers Wasser und verwirklichen sich in Kunststücken.

Am Mittwochvormittag tummeln sich bei starkem Wind und Nieselregen ein gutes Dutzend Sportler auf dem Wasser. Immer wieder hört man sie jubeln, wenn sie dank dem Wind richtig Fahrt aufnehmen.

Kitesurfen, Windsurfen oder der neueste Trend: Wingsurfen

Neben dem Kitesurfen und dem Windsurfen scheint auch eine dritte Disziplin immer beliebter zu werden: Das Wingsurfen. Die Sportler haben ein Segel in der Hand und stehen auf einem Brett, an dem ein flügelförmiger Bogen befestigt ist. Dieser Bogen ist beim Fahren unter Wasser und hebt das Brett nach oben. Für Zuschauer sieht es dann so aus, als würden die Surfer auf dem Wasser schweben.



Moritz Gaupp ist begeistert von dieser Disziplin. Er übt regelmäßig am Epplesee und ist froh über den vielen Wind in den letzten Tagen.

"Wir sind halt verrückt nach Wassersport. Wir brauchen das."

Sportler kommen auch aus der Region Stuttgart

Für die Freiheit auf dem Wasser nehmen einige einen weiten Weg auf sich. Auf dem Parkplatz am See stehen einige Autos mit Kennzeichen aus dem Stuttgarter Raum.

"Man darf ja nicht auf dem Neckar fahren und der Epplesee ist halt dann der nächste gute Spot."

Epplesee: Gefahr von Unfällen ist groß

So leicht das Surfen auch aussieht - der Epplesee sei nichts für Anfänger. Das sagen mehrere Sportler, die schon viele Jahre Erfahrung gesammelt haben. Sie finden: "Wer am Epplesee surfen kann, kann überall surfen". Die Lage des Epplesees und die wechselnden Windböen seien nicht zu unterschätzen.

Pforzheim: Ganz ohne Wind auf einer stehenden Welle surfen

Für Anhänger gibt es andere Möglichkeiten, den Sport kennenzulernen. Wenn mal der Wind nicht geht, dann könnte vielleicht eine Rastatter Firma weiterhelfen, denn die hat ein Surfbrett entwickelt, dass keinen Wind und keine Wellen braucht.

Neuerdings können Surfer aber auch mitten in Pforzheim aufs Brett steigen. Ganz ohne Wind können sich dort Sportbegeisterte mit einer stehenden Welle messen.