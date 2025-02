Rodeln, Skifahren und Langlauf: Neuschnee ermöglicht Wintersportfans und Familien im Nordschwarzwald ein weißes Abenteuer am Wochenende. Die Skilifte sind teilweise in Betrieb.

Ein weiteres Wintersportwochenende wartet auf Ausflügler, die an die Schwarzwaldhochstraße fahren wollen. Wer auf Nummer sicher gehen will, der besucht die Skipisten Seibelseckle und Unterstmatt . Beide Lifte und Pisten sind laut Betreiber am Wochenende bei sehr guten Pistenbedingungen geöffnet. Hier sind sechs Zentimeter Neuschnee gefallen. Die Schneehöhe beträgt bis mehr als 30 Zentimeter. Auch die Lifte am Mehliskopf und am Hundseck laufen ab Samstag.

Langlauf eingeschränkt auf dem Kniebis möglich

Zum Langlaufen reicht der Schnee laut ADAC vielerorts nicht aus. Derzeit ist das nur auf der Nachtloipe in Freudenstadt-Kniebis möglich. Mit 2,5 Kilometern reicht die aber nur für eine kleine Runde. In allen drei Gebieten wird der Naturschnee durch Kunstschnee ergänzt. Laut ADAC ist zum Skifahren der Samstag wegen des sonnigen Wetters am besten geeignet.

Auch Rodeln ist möglich: Zum Beispiel auf dem Dobel. Auf Webcamaufnahmen der Gemeinde waren am Freitagnachmittag zahlreiche Rodler auf dem dafür bekannten Hang zu sehen. Und für Fußgänger bieten der Mummelsee und die Hornisgrinde winterliche Aussichten.