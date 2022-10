Karlsruhe und Winnyzja wollen Städtepartnerschaft im Frühjahr besiegeln

per Mail teilen

Die ukrainische Stadt Winnyzja und Karlsruhe wollen im kommenden Frühjahr ihre Städtepartnerschaft besiegeln. Der Stadtrat der zentralukrainischen Metropole hat der Partnerschaft zugestimmt.

Auch er habe grundsätzlich grünes Licht vom Gemeinderat, so der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD). Jetzt gehe es um die Ausgestaltung der Partnerschaft.

Zwei Städte mit ähnlichen Themen und Zielen

Beide Städte haben laut dem Oberbürgermeister von Winnyzja, Serhii Morhunov, ähnliche Ziele und Arbeitsfelder. Stadtentwicklung, Verkehr und Mobilität sowie Klimaschutz seien wichtige Themen in beiden Städten, heißt es auf der Homepage der Stadt in der Ukraine. Auch eine Zusammenarbeit von IT-Unternehmen oder Firmen für erneuerbare Energie sei denkbar.

Besuche von Delegationen im April und Mai geplant

In den kommenden Wochen und Monaten soll der Partnerschaftsvertrag ausgearbeitet werden. Der Vertrag werde dann dem Karlsruher Gemeinderat vorlegt, so Oberbürgermeister Mentrup, bevor er dann im kommenden Frühjahr unterzeichnet wird. Wenn es die Sicherheitslage zulasse, soll für die Unterschriften im April eine Delegation aus der 300.000-Einwohner-Stadt Winnyzja nach Karlsruhe kommen und im Mai eine Karlsruher Delegation in die Ukraine reisen.

"Das Ganze geht in ganz großen Sprüngen in Richtung einer gemeinsamen Zukunft!"

Dieselgeneratoren und Zelte werden dringend gebraucht

Es gebe jetzt bereits intensive Gespräche zwischen Veranwortlichen der beiden Städte, so Mentrup weiter. Winnyzja wurde Anfang der Woche von russischen Raketen getroffen, ein Heizkraftwerk und eine Stromverteilstation wurden dadurch beschädigt. Es würden dringend Dieselgeneratoren sowie Zelte benötigt, so der Oberbürgermeister. Es werde daran gedacht, dafür eine Spendenaktion in Karlsruhe durchzuführen.

Zu den ersten gemeinsamen Projekten der neuen Städtepartnerschaft soll im nächsten Jahr ein Studierendenaustausch gehören. Bereits im Sommer sollen demnach Studierende ihre jeweilige Partnerstadt besuchen.