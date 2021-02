Windkraftanlagen sind nicht für das Insektensterben in Baden-Württemberg verantwortlich. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Karlsruher Naturkundemuseums. Die Wissenschaftler hatten Fallen sowohl am Boden als auch auf der Kanzel einer Windkraftanlage angebracht. Dabei zeigte sich, dass die Menge der Insekten in 100 Meter Höhe ausgesprochen gering war. In der Falle am Boden fand sich dagegen die normale Anzahl, die man auch anderswo findet. Das Ergebnis der Studie lasse den Schluss zu, dass Windräder keine Bedeutung für das aktuelle Phänomen des Insektensterbens haben.