Grünes Licht für neuen Windpark im Enzkreis

per Mail teilen

Der umstrittene Windpark zwischen Waldrennach (Enzkreis) und Langenbrand (Kreis Calw) kann gebaut werden. Das Landratsamt des Enzkreises hat dem Investor BayWa jetzt die Genehmigung erteilt.

2016 hatte der Konzern BayWa mit Sitz in München die erste Voranfrage für einen Windpark im Enzkreis gestellt. Seitdem wurden über 40 Privatpersonen und Umweltverbände angehört, die Einwände gegen das Windkraftprojekt auf der Langenbrander Höhe erhoben hatten. Einige wurden zurückgewiesen, andere führten zu veränderten Plänen.

Langwierige Planung

So wurde eine der ursprünglich fünf geplanten Windkraftanlagen gestrichen. Alle Anlagen werden im Staatswald stehen, drei auf der Gemarkung von Waldrennach, eine auf Langenbrander Gebiet und damit im Landkreis Calw. Zwischendurch wurde das Planungsverfahren für zwei Jahre ausgesetzt, weil die Flächennutzungspläne für Windenergie von Nachbargemeinden noch nicht fertig waren.

"Zu prüfen waren Vorschriften von A wie Artenschutz bis Z wie zivile Luftverkehrssicherheit."

Die vier Anlagen, die jetzt gebaut werden dürfen, sind jeweils fast 240 Meter hoch und sollen einmal 18 Megawatt produzieren. Sie sollen künftig Strom für rund 10.000 Haushalte liefern. Wann der Bau des Windparks über dem Enztal beginnt, steht noch nicht fest. Denn vor der Baufreigabe müssen noch zahlreiche Auflagen erfüllt werden, um etwa die bau- oder naturschutzrechtlichen Anforderungen sicherzustellen.

Ersatz für alte Anlage

Die neue Windkraftanlage ersetzt ein im Jahr 1999 errichtetes Windrad, das im Juni 2021 abgebaut wurde. Es stand in unmittelbarer Nähe des neuen geplanten Windparks. In zwei Jahrzehnten hatte die Anlage 12 Millionen Kilowattstunden Strom produziert, was dem jährlichen Verbrauch von etwa 4.000 Haushalten entspricht.