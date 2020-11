Vor dem baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat am Donnerstag die Verhandlung zu geplanten Standorten für Windkraftanlagen in der Region Mittlerer Oberrhein begonnen. Die Städte Baden-Baden und Ettlingen sowie die Gemeinde Malsch klagen gegen die vom Regionalverband ausgewiesenen Vorranggebiete für solche Anlagen auf ihren Gemarkungen.

Konkret wollen die Kommunen gegen die Teilfortschreibung des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein für das Kapitel Erneuerbare Energien vom Dezember 2015 vorgehen. Darin hat der Regionalverband mögliche Vorranggebiete für Windkraftanlagen festgelegt. Gefährdung des Rotmilan Während die Stadt Ettlingen auf ihrer gesamten Gemarkung Windkraftanlagen ablehnt, geht es in Baden-Baden um die Gebiete „Kälbelskopf / Wettersberg“ und „Lindel / Hohberg / Maienplatz“. In Malsch ist es das Gebiet „Hohberg / Sulzberg und Birkenschlag“. Als Begründung für die Ablehnung nennen alle drei Kommunen den Artenschutz, vor allem der Rotmilan werde durch solche Anlagen gefährdet.