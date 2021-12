Wildtierbeauftragter: Wildtiere nicht füttern

In milden Wintern ohne anhaltende Minusgrade brauchen Wildtiere keine Zufütterung. Darauf weist jetzt der Wildtierbeauftragte der Stadt Karlsruhe hin. Das Füttern von Wildtieren etwa im Schlosspark oder in der Günther-Klotz-Anlage schadet Wildtieren mehr, als es ihnen nützt, meint der Karlsruher Wildtierbeauftragte Stefan Lenhard. Wildtiere finden in milden Wintern in der Stadt und ihrer näheren Umgebung genügend Nahrung. Zufütterung führe zu Überpopulationen und Verteilungskämpfen. Zu viele Nutrias oder Rabenkrähen etwa seien sogar lästig und ziehen erfahrungsgemäß Forderungen eines Abschusses nach sich, so der Wildtierbeauftragte. Lenhard rät deshalb dringend dazu, auch im Winter nicht zu füttern.