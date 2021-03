Immer häufiger laufen sie selbst am helllichten Tag durch die Stadt: Erst vergangene Woche wieder war eine Bache mit zwei Frischlingen am Durlacher Tor mitten in Karlsruhe unterwegs. Das sorgt nicht nur für Erheiterung bei Passanten, das ruft auch die Polizei auf den Plan. Denn Wildschweine sind gefährlich. Und sie haben in der Stadt nichts verloren. Heiner Kunold