Das Wildparkstadion in Karlsruhe wird nicht, wie bisher geplant im Sommer 2022 endgültig fertiggestellt werden. Der Gesamtfertigstellungstermin wird sich unter anderem wegen Baustoffmangel verschieben.

Es zeichnet sich ab, dass sich der ursprüngliche Termin um mehrere Monate verzögert. Bis zum kommenden Sommer werden nicht alle vier Bauabschnitte des Stadionneubaus in Karlsruhe fertiggestellt werden können, so der städtische Eigenbetrieb „Fußballstadion im Wildpark“.

Mehrkosten sollen nicht entstehen

Der bisherige Kostenrahmen von maximal 143 Millionen Euro soll dabei nicht überschritten werden. Schon jetzt wird im laufenden Spielbetrieb gebaut. Der Start zur Saison 2022/2023 im Sommer nächsten Jahres soll wie geplant im neuen Stadion stattfinden. Der Karlsruher SC wollte sich auf Anfrage zum späteren Fertigstellungstermin des Stadions nicht äußern.

Die Stadt Karlsruhe baut seit 2018 dem Karlsruher SC nach jahrzehntelangem Hin und Her ein neues erstligataugliches Wildparkstadion. Der Verein pachtet das Stadion und will die Baukosten nach und nach abbezahlen.

Ab Ende Juli Spielbetrieb

Unterdessen bereitet sich der Fußballzweitligist KSC auf die Rückkehr der Fans in das Wildparkstadion vor. Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes dürfen die Stadien in der kommenden Saison bis zu 60 Prozent gefüllt werden. Aufgrund des Stadionumbaus liegt die Gesamtkapazität aktuell bei 20.000 Zuschauern, somit dürften 12.000 Fans in den Wildpark.