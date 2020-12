Der Karlsruher Gemeinderat beschäftigt sich diese Woche mit der Kostenentwicklung des neuen Wildparkstadions. Die Gemeinderäte müssen dabei über mögliche Mehrkosten von 20 Millionen Euro entscheiden.

Im Jahr 2018 hatte der Gemeinderat die Gesamtkosten für das neue Wildparkstadion samt Infrastruktur für knapp 123 Millionen Euro genehmigt. Durch gestiegene Kosten für Planung, Auftragsvergabe und Sonderwünsche des KSC rechnet der städtische Eigenbetrieb im "Worst-Case" mit Gesamtkosten von 143 Millionen Euro.

Was verursacht die Mehrkosten?

Während der bisherigen Bauzeit hat sich laut Stadt herausgestellt, dass die bisherige Kalkulation nicht gehalten werden kann. Die Mehrkosten entstehen unter anderem durch mobile WC-Anlagen, ein angepasstes Klimatisierungskonzept, aber auch Kostensteigerungen beim Parkplatzbau.

Stadt mit Baufortschritt zufrieden

In den kommenden Wochen und Monaten sollen aber auch weitere Einsparpotenziale geprüft werden. Die Bauarbeiten im Wildpark laufen nach Plan, so der Baubürgermeister Daniel Fluhrer (parteilos). An der Fertigstellung des Stadions im Frühjahr 2022 werde derzeit weiter festgehalten.

"Wir sind mit dem aktuellen Baufortschritt sehr zufrieden und die neue eindrucksvolle Silhouette des neuen Stadions zeigt sich an den ersten Stellen." Daniel Fluhrer (parteilos), Baubürgermeister Karlsruhe

Kritik an Kostensteigerung

Bereits im März, als zum ersten Mal über die erneute Kostensteigerung berichtet wurde, äußerten Gemeinderäte Kritik. Die Steigerung sei schmerzlich, aber man wolle keine Bauruine hinterlassen, so damals die SPD. Man hätte wissen müssen, dass die allgemeinen Baukosten deutlich ansteigen, kritisierten die Grünen. Sie fühlten sich in ihrer Kritik am Stadionneubau bestätigt, wollten notwendige Mehrkosten allerdings mittragen, so Fraktionsvorsitzender Aljoscha Löffler im März.