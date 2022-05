Wildernde Hunde im Landkreis Rastatt

Wildernde Hunde bereiten der Jagdbehörde im Landkreis Rastatt Probleme. In den vergangenen Tagen seien vermehrt wildernde Hunde in verschiedenen Jagdrevieren angetroffen worden. In mindestens fünf Fällen seien Rehe von wildernden Hunden angefallen und teilweise auch getötet worden. Darunter waren auch trächtige Tiere, berichtet das Landratsamt. Die Jagdbehörde empfiehlt dringend, Hunde bis Ende Juni beim Spaziergang anzuleinen. Denn neugeborene Rehkitze haben keinen Fluchtreflex und können schnell zur Beute eines wildernden Hundes werden. Die Jagdbehörde geht noch einen Schritt weiter: Sie bittet auch Katzenbesitzer, zu überlegen, ob ihr Tier während der Vogel-Brutzeit nach draußen muss. In Zeiten, in denen ein Rückgang der Vogelwelt beklagt wird, sei das eine Überlegung wert, meint die Behörde.