Die wilde Müllentsorgung auf öffentlichen Flächen hat in Rastatt in den letzten Wochen deutlich zugenommen, teilte die Stadt mit. Bürger hätten demnach über den städtischen Mängelmelder knapp 20 Orte angegeben, an denen Müll unerlaubt entsorgt wurde. Die Stadtverwaltung appelliert deshalb an die Bürger, die Angebote des Landkreises Rastatt und der Stadt zur Entsorgung von Sperrmüll, Gartenabfällen und von Elektroschrott zu nutzen.