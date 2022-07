Wildberg krönt die schnellsten Schäfer

Der Schäferlauf in Wildberg (Landkreis Calw) hat am Wochenende rund 15.000 Besucher angelockt. Das älteste Heimatfest im Nordschwarzwald geht am Montag mit dem Wildberg-Tag zu Ende.

Das Volksfest sei noch besser besucht gewesen als beim letzten Schäferlauf vor vier Jahren, teilte das Wildberger Rathaus mit. Tausende verfolgten, wie die Jung-Schäfer Dominik Fröschle aus Bad Wildbad (Landkreis Calw) und Nadine Mezger-Klein aus Gültlingen (Landkreis Calw) die Schäferlauf-Krone erliefen. Pressestelle Stadt Wildberg Wildberg-Tag mit großem Feuerwerk Auch am Montag erwartet das Städtchen nochmal zahlreiche Besucher. Am Wildberg-Tag bieten sämtliche Kindergärten, Schulen und Vereine ein reichhaltiges Programm, bevor das Traditionsfest am späten Abend mit stimmungsvoller Beleuchtung der Stadtkulisse und großem Feuerwerk seinen Abschluss findet.