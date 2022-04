Sana-Klinik offenbar vor dem Aus

Die Sana-Klinik in Bad Wildbad steht offenbar vor dem Aus. Einem Bericht der Pforzheimer Zeitung zufolge will das Haus im Sommer dichtmachen. Von der Sana-Geschäftsleitung in Bad Wildbad gab es zu dem Zeitungsbericht heute bislang keine Stellungnahmen. Der Kreis Calw hingegen teilte mit, sich am Montagabend in nicht-öffentlicher Sitzung mit den Schließungsplänen beschäftigen zu wollen. Dabei soll es dem Zeitungsbericht zufolge auch um eine mögliche Übernahme der 135 Beschäftigten durch die Calwer Kreiskliniken gehen. Der Betrieb der Sana-Klinik, die erst 2009 einen Neubau bezog, steht schon seit Jahren auf der Kippe.