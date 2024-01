In der Enzkreis-Gemeinde Wiernsheim wird am Sonntag der Bürgermeister gewählt. Für den Posten des Rathauschefs in dem 6500-Einwohner-Ort kandidieren drei Bewerber, darunter der langjährige Amtsinhaber Karlheinz Oehler. Er strebt eine sechste Amtszeit an.