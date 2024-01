Wieder mehr Erntehelfer für Spargel und Erdbeeren

Die Zahl der Erntehelfer auf den Spargel- und Erdbeerfeldern der Region wird in dieser Saison voraussichtlich wieder das hohe Niveau aus der Zeit vor der Pandemie erreichen. Er erwarte eine normale Saison, so der Geschäftsführer des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer in Bruchsal, Simon Schumacher. Unter anderem der Wegfall vieler Corona-Einschränkungen sorge dafür, dass Erntehelfer kommen. Eine Impfpflicht hätte zudem viele abgeschreckt. Erntehelfer würden bei der Ankunft getestet, danach einmal wöchentlich. 85 Prozent kommen aus Rumänien, deutlich weniger aus Polen, Bulgarien und Kroatien. Auch Menschen aus der Ukraine fänden in den Betrieben Unterschlupf und könnten dort arbeiten, so der Verband.